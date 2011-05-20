Комуніст спорочив репутацію "Свободи", назвавши її фашистською

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» подало позов до Печерського районного суду Києва з приводу наклепницьких висловлювань народного депутата України від Комуністичної партії Олександра ГОЛУБА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО.”Свобода”.

За їх даними, О.ГОЛУБ 13 травня 2011 року у телепередачі «Шустер Live» на Першому Національному каналі заявив, що «ВО «Свобода» є фашистською партією з фашистськими політиками, прихильники ВО «Свобода» є нелюдами та ублюдками, ВО «Свобода» та її фашистські політики є ініціаторами провокацій у Львові 9 травня».

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає визнати недостовірною та такою, що порочить ділову репутацію ВО «Свобода», інформацію, яка міститься у висловлюваннях О.ГОЛУБА. Як підкреслюють у партії, ВО «Свобода» не має жодного відношення до фашизму, а проведення такої аналогії є некоректним, оскільки у Програмі ВО «Свобода», яка затверджена ХХ З’їздом Всеукраїнського об`єднання «Свобода» 24 травня 2009 року та зареєстрована наказом №1470/5 Мін’юсту України 12 серпня 2009 року, відсутня фашистська ідеологія.

Також «Свобода» вважає, що слова одіозного політика мають провокативний характер та принизили честь і гідність сотень тисяч членів партії та її прихильників.