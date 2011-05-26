Делегація ПАРЄ вимагає скасувати підписку про невиїзд для Тимошенко

Делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи вимагає негайно скасувати підписку про невиїзд для лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявили члени делегації ПАРЄ під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Українська влада прямує в інший бік від демократії. Політично вмотивоване переслідування опозиції, зокрема Юлії ТИМОШЕНКО, не відповідає стандартам ЄС та викликає занепокоєння в Європі», - наголосив президент фракції Європейської народної партії та християнських демократів в ПАРЄ Люка ВОЛОНТЕ.

«Ми засуджуємо такі дії української влади. Не можна обмежувати політичну діяльність опозиції. В першу чергу ми вимагаємо негайно припинити ганебну для цивілізованих країн підписку про невиїзд та закликаємо Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його уряд покласти край цьому свавіллю», - сказав він.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО повідомила делегації ПАРЄ про розвиток ситуації в нашій державі, а саме: зростаючий тиск на журналістів та громадянське суспільство, підпорядкування Адміністрації Президента судової системи України, систематичне порушення Конституції та законів.

«Усі справи проти членів опозиції сфабриковано Адміністрацією Президента. В Україні відбувається розправа над політичними опонентами влади», - наголосила вона.

Як додали в “Батьківщині”, до складу делегації ПАРЄ входять президент фракції ЄНП та християнських демократів в ПАРЄ Л.ВОЛОНТЕ (Італія), співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ з питання виконання Україною обов`язків і зобов`язань перед Радою Європи Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДІН (Швеція), член парламенту Франції, віце-президент фракції ЄНП в ПАРЄ Жан-Клод МІНЬЙОН (Франція) та голова Регламентного комітету ПАРЄ ЕГІДІЮС ВАРЕЙКІС (Литва).