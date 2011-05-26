У ПР знайшли пояснення, чому Бузек захищає Тимошенко

Народний депутат Партії регіонів, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван ПОПЕСКУ вважає, що треба прислухатися до думки голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, а не президента Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА стосовно справи Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це депутат заявив УНІАН, коментуючи заяву президента Європарламенту про політичну природу кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

«Є.БУЗЕК – член Європейської Народної Партії, яка є партнером «Батьківщини». Звісно, вони підтримують одне одного по партійній лінії. І це був коментар, а не заява», - сказав І.ПОПЕСКУ і додав: «Ну і що, що це сказав президент Європарламенту? А в нас є спікер українського парламенту, є президент ПАРЄ, який зараз перебуває в Україні. До речі, Україна є членом ПАРЄ і поки не є членом Європейського Союзу і не є членом Європарламенту».

Водночас голова української делегації в ПАРЄ сказав, що його особисто представники міжнародної спільноти щодо Ю.ТИМОШЕНКО нічого не запитують. За його словами, запитують тільки, «чи дотримуються у нас процесуальні норми. А вони в нас дотримуються буквально щодо всіх громадян України».

І.ПОПЕСКУ також висловив думку, що, на його погляд, зустріч генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з послами 24 травня не вплинула на те, щоб відпустити Ю.ТИМОШЕНКО, яку в той день було затримано в ГПУ, «адже рішення приймалося судом, а не прокуратурою».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент Європарламенту Є.БУЗЕК заявив про політичну природу кримінальної справи екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. «Я стурбований новинами про рішення суду про затримання колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Контекст і умови цього рішення посилюють занепокоєння щодо політичної природи цієї справи», - заявив Є.БУЗЕК.

За інформацією Генеральної прокуратури, 23 травня Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу про затримання і доставку лідера партії "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО до суду для вирішення питання про можливість обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У ГПУ відзначають, що рішення ґрунтується на тому, що звинувачувана впродовж тривалого часу ухиляється від досудового слідства і перешкоджає виконанню з нею слідчих дій.

Пізніше перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМИН запевнив, що причин і необхідності в арешті екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО немає.

Зараз Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на підписці про невиїзд.