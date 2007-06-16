Тимошенко подякувала зрадникам

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що депутати-зрадники з фракцій БЮТ і “Наша Україна” своєю поведінкою прискорили рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКО про розпуск парламенту.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у авторському матеріалі “Осінь-2007: Віра, надія, любов!” для газети «Дзеркало тижня» (№ 23 (652) 16-22 червня 2007 року).

“На щастя, зламалася незначна меншість. Хоча ніхто з невтаємничених ніколи не зможе зрозуміти, через які тортури спокус пройшли всі, хто не зрадив. По три, потім по п’ять, потім по сім і більше мільйонів за зраду не пропонували, напевне, тільки мені й ТУРЧИНОВУ. Тому я дуже вдячна тим моїм соратникам, які не здалися.

Хоч як це парадоксально, я вдячна і зрадникам. Адже, по-перше, ми в такий спосіб очистили нашу політичну силу від випадкових попутників, по-друге, їх дезертирство прискорило радикалізм Віктора ЮЩЕНКА”, - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, один із тих колег, котрі залишилися в команді, у приватній розмові з «відступником» назвав його нехорошим словом. “Але той навіть не знітився, відповів, що Леонардо да Вінчі і Чайковський також мали таку ваду. “Але ж да Вінчі написав «Джоконду», Чайковський - «Лебедине озеро», а ти - лише розписку «регіоналам» про отриману «компенсацію», - сказав наш депутат”, - йдеться у матеріалі.