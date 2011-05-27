Янукович нагадав випускникам про перших друзів та перше кохання

Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав школярів зі святом Останнього дзвоника і порадив ставити найвищі цілі і впевнено досягати їх.

Про це йдеться у зверненні Президента України з нагоди Всеукраїнського свята останнього дзвоника.

Звертаючись до випускників, глава держави зазначив: «Сьогодні у вашому житті відбулася надзвичайно важлива подія. Останній шкільний дзвоник сповістив вам про початок нового дорослого шляху». Він додав: «Шкільні роки - незабутні. Перші друзі, перше кохання, перші уроки – як шкільні, так і життєві. Згадуючи ці світлі дні, у кожного з нас, незалежно від віку, стає тепліше на душі. Адже усі ми родом із дитинства».

«Попереду - великий шлях. Зараз перед вами відкриті усі двері. Ставте собі найвищі цілі та впевнено досягайте їх. Адже саме ви вже за 10 років будете визначати долю України», - підкреслив глава держави у своєму зверненні.

Окремо він привітав батьків, учителів та усіх освітян. «Сьогоднішні випускники росли у вас на очах. І вашими зусиллями стали цілком сформованими особистостями. Дякую вам за цю важку і дуже відповідальну роботу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і побажав усім міцного здоров`я і впевненості у власних силах, широкої і щасливої життєвої дороги.