Солана чекає Ющенка в гості
18:55, 16 червня 2007Політика
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Президент України візьме участь у саміті
21 червня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА планує зустрітися в Брюсселі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.
Крім того 21 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в саміті Європейської народної партії у Брюсселі.
Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ на брифінгу.
За його словами, в саміті братимуть участь керівники провідних країн Європейського Союзу і можна очікувати на ряд двосторонніх зустрічей.
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