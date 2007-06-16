Солана чекає Ющенка в гості

21 червня Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА планує зустрітися в Брюсселі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Крім того 21 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в саміті Європейської народної партії у Брюсселі.

Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ на брифінгу.

За його словами, в саміті братимуть участь керівники провідних країн Європейського Союзу і можна очікувати на ряд двосторонніх зустрічей.