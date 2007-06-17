Кириленко: медична довідка допоможе уникнути фальсифікацій на виборах

Лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО специфікою цьогорічної виборчої кампанії називає її позачерговість та недовготривалість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у житомирському прес-клубі.

"Специфіка кампанії в тому, що вона позачергова та коротка і відбувається за видозміненим виборчим законодавством, яке далеко не завжди покращене", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його оцінкою, в багатьох моментах це законодавство погіршене, особливо в питаннях запровадження бар’єру явки виборців, що "є повним анахронізмом, оскільки є поверненням у радянські часи, коли ходити на вибори було обов’язком кожного громадянина, а не правом як у європейському світі".

"Ця норма діє лише для цих позачергових виборів, від чого нам не краще", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також наголосив на необхідності одразу ж після виборів докорінно змінювати згадане виборче законодавство та зазначив, що норма по голосуванню на дому може бути використана для фальсифікацій виборчого процесу.

"Нам вдалося в останній момент, перед самим голосуванням, внести норму про те, що форма і спосіб голосування на дому встановлюється Центрвиборчкомом. Тому ми думаємо, що це передбачатиме спеціальну медичну довідку", - сказав політик.

Він також наголосив на тому , що "виборче законодавство погіршене і через вимогу до прикордонників надати до дільничних комісій списки тих, хто виїхав за кордон, і про повернення цих людей в Україну за три дні до виборів".