Партія регіонів не бойкотуватиме вибори?
20:50, 17 червня 2007Політика
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Прогноз Вячеслава Кириленка
Лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО прогнозує, що Партія регіонів не бойкотуватиме вибори. Про це він повідомив на прес-конференції у Житомирі.
Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО переконаний, що політичним опонентам "Нашої України" з Партії регіонів немає сенсу бойкотувати вибори. "Хіба тільки вони отримають якусь зовнішню вказівку за принципом "чим гірше, тим краще", тоді - так, але ми все-таки закликаємо їх завжди виходити з українських національних інтересів", - сказав політик.
На його переконання, після таких гарячих політичних дебатів навряд чи хтось буде бойкотувати вибори, хоча б тому, що уряд «з кожним днем стає дедалі менш легітимним».
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