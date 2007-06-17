Лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО прогнозує, що Партія регіонів не бойкотуватиме вибори. Про це він повідомив на прес-конференції у Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО переконаний, що політичним опонентам "Нашої України" з Партії регіонів немає сенсу бойкотувати вибори. "Хіба тільки вони отримають якусь зовнішню вказівку за принципом "чим гірше, тим краще", тоді - так, але ми все-таки закликаємо їх завжди виходити з українських національних інтересів", - сказав політик.

На його переконання, після таких гарячих політичних дебатів навряд чи хтось буде бойкотувати вибори, хоча б тому, що уряд «з кожним днем стає дедалі менш легітимним».