Наша Україна знайшла спосіб уникнути старих помилок

Лідер "Нашої України" В’ячеслав КИРИЛЕНКО обіцяє, що його партія на позачергових виборах не припускатиметься колишніх помилок. Про це він повідомив на прес-конференції у Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО повідомив, що наразі ситуація в партії змінилася. "Ми уникатимемо половинчастих рішень і того випадку, коли хтось із "Нашої України" діє по-одному, а хтось - інакше", - сказав він.

"Ми тепер згуртована команда, дебатуємо кожне рішення, але потім діємо консолідовано, як от у випадку рішень про спільну опозиційну діяльність із БЮТ, як у випадку прийняття дуже складного рішення про дострокове припинення депутатських повноважень", - зазначив лідер «Нашої України» і додав, що очолювана ним політична сила "ніколи не дозволить собі у цій виборчій кампанії вдаватися до будь-якої недобросовісної конкуренції з партнерами по демократичному табору".

"Від нас жодного чорного піару та нечистоплотних випадів, чорних політичних технологій ніхто не дочекається. Ми налаштовані на партнерство та закликаємо наших колег діяти так само, пам’ятаючи, що розбіжності демократів між собою, їхні гострі суперечки на людях призвели до того, що ми ледь не втратили всі завоювання народної революції 2004-го року", - наголосив В.КИРИЛЕНКО.