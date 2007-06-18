Молоді нашоукраїнці подарують Морозу і Мартинюку крісла на кухню

„Молодіжний Союз Наша Україна” проведе акцію, покликану допомогти Олександру Морозу та Адаму Мартинюку працевлаштуватися поза стінами Верховної Ради України. Учасники акції збиратимуть поради, де саме, окрім ВР, О.Мороз та А.Мартинюк можуть працевлаштуватися.

13-00 - старт акції від пам’ятника Тарасу Шевченку. Піша хода та збір порад за маршрутом бульв. Шевченка - вул. Хрещатик від Бессарабської до Європейської площі;

14-00 - біля будівлі Верховної Ради України буде зачитано усі зібрані поради від громадян. Від „Молодіжного Союзу Наша Україна” О.Морозу та А.Мартинюку подарують крісла „для того щоб ті могли їх поставити на кухні” (вул. Грушевського, 5).

Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 800-01-67.