Ющенко вимагатиме вигнати Станік і К°

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує звернутись сьогодні з листом до Конституційного Суду щодо недопустимості участі у засіданнях Суду звільнених ним суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента, Представник глави держави в Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, позиція Президента залишається незмінною, і сьогодні в Секретаріаті Президента готується лист до Конституційного Суду, в якому Президент наголошуватиме на необхідності дотримання закону про Конституційний Суд України і регламенту КС в частині участі в засіданнях суддів КС, які, відповідно до указу Президента, були звільнені.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 30 квітня, 1 та 10 травня звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО, Сюзанну СТАНІК та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з порушенням присяги.

14 травня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання народних депутатів щодо конституційності указу Президента України про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС.

11 червня Колегія суддів КС відмовила у відкритті провадження по справі щодо указу Президента про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКА.