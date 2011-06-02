Королевська пропонує відкрити Єдиний реєстр підприємств для людей

Відкриття Єдиного державного реєстру підприємств для публічного доступу обмежить можливості для рейдерства і дасть змогу розвиватися економіці. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина), коментуючи ухвалення у Верховній Раді в першому читанні розробленого нею законопроекту про відкриття доступу до даних Єдиного державного реєстру (№ 8373).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що в лютому поточного року Кабмін скасував загальний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру через мережу Інтернет. «Таким чином, було закрито доступ до таких відомостей про підприємство, як його найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, чи працює воно, чи ліквідовано, чи перебуває у стані банкрутства. Це негативно вплинуло на надійність майнового і ділового обігу у сфері підприємництва, відкрило шлях до рейдерства», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Тому вона внесла до ВР законопроект, в якому пропонується відновити відкритий і цілодобовий доступ до відомостей Єдиного державного реєстру через мережу Інтернет. «Так ми зможемо відкрити Єдиний реєстр для людей і повернути до ділового обігу визначеність і надійність. Це рішення також дозволить заощадити кошти бюджету і відмовитися від видання спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, в якому публікуються відомості з Єдиного державного реєстру», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Документом також передбачено встановити, що існує лише один оригінальний екземпляр установчих документів, який зберігається у державного реєстратора. «Це дозволить відмовитися від інституту дублікатів, від обтяжливих процедур їх отримання у разі втрати оригіналу, від необхідності здавати оригінали реєстратору для внесення змін до установчих документів. Також у законопроекті уточнено перелік осіб, які можуть діяти від імені юридичної і фізичної особи, і перелік відомостей, які потрібно вносити в реєстр. Всі ці заходи дозволять отримати інструмент для більшої надійності правових операцій, а також мінімізують можливості для зловживань при подачі документів державному реєстратору», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, депутат відзначила, що згідно з Податковим кодексом, підприємці зобов`язані надавати контрагентам оригінали виписок і витягів з єдиного реєстру, які є платними. Після скасування свідоцтва про держреєстрацію саме ці документи податкова служба приймає як підтвердження держреєстрації суб`єкта підприємницької діяльності. Таким чином, підприємці несуть великі додаткові витрати. Після звернення підприємницьких організацій Н.КОРОЛЕВСЬКА підготувала законопроект, що скасовує цю норму. Найближчим часом народний депутат внесе його на розгляд парламенту, відзначили у прес-службі.