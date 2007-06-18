БЮТ-2 очолить Замковенко

Виконувати обов’язки лідера фракції БЮТ у парламенті п’ятого скликання буде народний депутат України Микола ЗАМКОВЕНКО. Про це в інтерв’ю журналістам сьогодні повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, таке рішення було прийняте сьогодні під час засідання робочої групи щодо поновлення роботи фракції БЮТ у Верховній Раді. М.ЛУЦЬКИЙ зазначив, що завтра на пленарному засіданні парламенту буде оголошено про поновлення роботи фракції БЮТ та про те, що виконувати обов’язки її голови буде М.ЗАМКОВЕНКО. За його словами, до складу фракції ввійдуть 29 народних депутатів, які відмовилися написати заяви про вихід із фракції.

Крім того, наголосив М.ЛУЦЬКИЙ, Верховній Раді буде запропоновано обрати на посаду заступника голови ВР замість Миколи ТОМЕНКА, який склав свої депутатські повноваження, представника БЮТ Володимира ОЛІЙНИКА. При цьому він не виключив, що це питання буде проголосоване на поточному пленарному тижні.

Як повідомляв УНІАН, 103 народних депутати від БЮТ написали заяви про вихід із фракції, що автоматично тягне за собою припинення депутатських повноважень. При цьому на пленарних засіданнях голова ВР зачитав тільки 96 заяв представників БЮТ.

Раніше один із лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ наголосив, що депутати від БЮТ, які відмовились скласти свої повноваження, не мають права створити альтернативну фракцію БЮТ. За його словами, оскільки Верховна Рада на даний момент не є повноважною, не існує якихось фракцій чи комітетів, то, відповідно, і ці депутати не мають права створювати нову фракцію і брати назву Блоку Юлії Тимошенко. Як вважає О.ТУРЧИНОВ, єдине, що вони можуть зараз зробити – це створити такий собі «клуб зрадників» у Верховній Раді.