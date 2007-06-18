Луценко хоче мати в союзниках Партію регіонів

УНІАН. «Народна самооборона» має намір ініціювати прийняття нової Конституції України після проведення дострокових парламентських виборів. Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив журналістам лідер «НСО» Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, проект нової Конституції слід затвердити на всенародному референдумі.

«Для мене прийнятна французька модель основного закону країни, яка не є «священною коровою» і яку при назрілій необхідності в суспільстві можна змінювати»,- наголосив лідер «Народної самооборони».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він є прихильником парламентсько-президентської республіки, де за президентом залишається право ініціювати референдуми, накладати вето на закони, ухвалені парламентом, право формувати силовий блок уряду та розпускати парламент.

Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що хотів би бачити Партію регіонів у союзниках при прийнятті нової Конституції України.