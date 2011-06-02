Соціологія: Янукович - 31,1%, Яценюк - 26,5%, Ю.Тимошенко – 21,6%

За результатами соціологічного дослідження «Громадсько-політичні орієнтації українських громадян», сьогодні до п’ятірки політиків, які користуються найбільшою довірою громадян, входять В.Янукович, А.Яценюк, Ю.Тимошенко, С.Тігіпко та В.Литвин. Лідером симпатій є В.Янукович: йому „повністю” або „в основному” довіряють 31,1% опитаних. Тою чи іншою мірою довіряють А.Яценюку – 26,5% респондентів, Ю.Тимошенко – 21,6%, С.Тігіпку – 21,0%, В.Литвину – 20,2%.

Дослідження проводилось Центром соціальних досліджень “Софія” з 21 по 27 травня 2011 р.

Незважаючи на критику уряду з боку опозиції, у суспільстві зберігаються значний ресурс сподівань, що влада спроможна змінити ситуацію в країні на краще. Значна частина (40,6) опитаних вважає, що активні дії Президента та уряду дозволять змінити економічну ситуацію на краще. Водночас кожен п`ятий (20,0%) респондент дотримується думки, що змінити ситуацію зможуть тільки активні протести населення. Найменше (17,2%) респондентів покладають надії на теперішню опозицію, на те, що прихід її представників до влади змінить ситуацію на краще. (Ще 10,9% опитаних вказали інші варіанти відповіді, а 11,3% - не визначилися з відповіддю).

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то найкращі шанси потрапити до парламенту мали б Партія регіонів, ВО «Батьківщина», „Фронт змін”, Партія „Сильна Україна”, КПУ, ВО „Свобода” та Партія “Удар Віталія Кличка”. Серед респондентів, які братимуть участь у виборах за Партію регіонів готові проголосувати 23,8%, за «Батьківщину» - 16,5%, проголосували б за „Фронт змін” – 10,7%, за Партію „Сильна Україна” готові віддати свої голоси – 6,2% опитаних, за КПУ – 6,0%, ВО „Свобода” мала б шанс отримати – 5,6%, Партія “Удар” може розраховувати на – 3,3% виборців. Інші партії мають менше 3,0% прихильників (у кожному окремому випадку).

В українському суспільстві переважно негативно сприйняли рішення деяких місцевих рад західних областей, що забороняють використання червоних прапорів з радянською символікою. Дві третини (64,9%) опитаних негативно сприйняли рішення Львівської обласної ради, а також Львівської, Луцької та Івано-Франківської міських рад про неприпустимість використання червоних прапорів з радянською символікою, у тому числі - під час святкування Дня Перемоги. Позитивно поставилися до цього рішення тільки 23,1% респондентів. (Не визначилися з відповіддю – 12,0%).

Більшість (57,5%) опитаних покладає відповідальність за зіткнення, які сталися у Львові 9 травня або на представників політичних сил, які перешкоджали покладанню квітів до могил полеглих радянських воїнів, рвали та спалювали червоні прапори, або на місцеву владу, яка своєю забороною використовувати червоні прапори спровокувала ці зіткнення. Лише 13,3% респондентів покладає провину за зіткнення на представників політичних сил, які використовували радянську символіку під час святкування Дня Перемоги. Частина опитаних покладають відповідальність за конфлікт на центральну владу (14,3%) або на правоохоронні органи (5,1%). (Не визначилися з відповіддю або вказали інші варіанти відповіді – 9,8% респондентів).