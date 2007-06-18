У Нашій Україні не розуміють, чому Луценко так нервує

Сьогоднішню заяву Юрія ЛУЦЕНКА про те, що “Народна самооборона” піде на дострокові парламентські вибори самостійно, якщо до 1 липня не будуть узгоджені технічні принципи створення мегаблоку демократичних сил спільно з „Нашою Україною” та ”Українською правицею”, можна розцінювати як створення інформаційного приводу, намагання нагадати про себе. Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН народний депутат України V скликання В’ячеслав КОВАЛЬ.

При цьому він зазначив, що не розуміє, “чому Ю.ЛУЦЕНКО так нервує?”. За словами В.КОВАЛЯ, на сьогодні є домовленості по основних позиціях - щодо формату участі у виборах, щодо розподілу квот.

Крім того, В.КОВАЛЬ вважає, що на даний час передчасно ділити посади прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради та боротися за міністерські портфелі. “Давайте проведемо вибори, побачимо, яка політична сила набере найбільше голосів, а тоді розподілятимемо посади”, - зазначив він. При цьому В.КОВАЛЬ додав, що “передчасно ділити шкуру невбитого ведмедя і говорити про міністерські посади, про спікера”.

За словами В.КОВАЛЯ, “я б на його місці заспокоївся і вів переговори щодо створення штабів, делегуванням людей у виборчі комісії, організації спостерігачів”. Розподіл посад на даний час “не має ніякої актуальності”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що його сила піде на дострокові парламентські вибори самостійно, якщо до 1 липня не будуть узгоджені технічні принципи створення мегаблоку демократичних сил. За його словами, попередні переговори щодо створення мегаблоку були призупинені „на найцікавішому місці”, коли зайшла мова про визначення кандидатури голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та ключових міністрів уряду після дострокових виборів. Зокрема, зазначив він, „Народна самооборона” претендує на блок економічних реформ та „силовий” блок у майбутньому уряді.

„Мені було запропоновано обговорити ці питання з Блоком Юлії Тимошенко - потенційними союзниками в новому парламенті. Наразі ці питання обговорено з БЮТ, і ми дійшли згоди щодо принципів формування уряду”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО

На його переконання, „треба, щоб виборці знали, що разом із політичною силою вони обирають конкретного голову уряду та парламенту”.

При цьому, 17 червня на прес-конференції у Житомирі голова ради партії "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що питання розподілу квот у блоці демократичних сил вирішено: 54% місць у виборчому списку відведено "Нашій Україні", 25% - "Народній самообороні" і 21% - "Українській правиці".