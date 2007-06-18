Оніщук: коаліція сама себе перехитрила

Генеральна прокуратура України не повинна втручатись в діяльність Центральної виборчої комісії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат України V скликання Микола ОНІЩУК (“Наша Україна”).

“Чи є повноваження у ГПУ втручатись в діяльність ЦВК? Мені здається, це дуже сумнівна теза. Я переконаний, що ЦВК має сама впорядкувати свою роботу”, - сказав М.ОНІЩУК.

Він додав, що і народні депутати не мають права втручатись в діяльність ЦВК, а тим більше примушувати правоохоронні органи забезпечувати кворум засідання ЦВК.

Депутат нагадав, що змінами до закону про вибори народних депутатів в прикінцевих положеннях визначено, що закон набирає чинності з моменту його опублікування, але вступає в дію лише з початком виборчого процесу.

“Коаліція сама себе перехитрила....Це означає, що цим законом у ЦВК забрали компетенцію до 2 серпня цього року ухвалювати будь-які рішення в частині визнання новобраних народних депутатів чи обнуління списків”, вважає М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, член фракції Партії регіонів, голова Регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що керівництво коаліції 19 червня проведе засідання, на якому буде обговорено питання щодо можливості звернення до Генпрокуратури відносно бездіяльності ЦВК.

При цьому О.ЄФРЕМОВ не виключив, що з цього питання до Генпрокуратури може звернутися голова Верховної Ради О.МОРОЗ.

За його словами, на сьогоднішній день неможливо провести повну юридичну процедуру щодо припинення діяльності ВР без відповідного рішення ЦВК

Генпрокуратура має розібратися, на якій підставі і хто сьогодні блокує діяльність Центрвиборчкому, сказав О.ЄФРЕМОВ.

Тим часом О.МОРОЗ пізніше заявив, що звернення народних депутатів до Генпрокуратури з приводу бездіяльності ЦВК було направлено в п’ятницю, 15 червня.

«Наскільки мені відомо, таке звернення з приводу бездіяльності ЦВК надійшло до Генеральної прокуратури в п’ятницю, 15 червня», - сказав О.МОРОЗ.