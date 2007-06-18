Янукович покладає надію на новий парламент

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що у новобраній Верховній Раді буде сформовано конституційну більшість, яка внесе зміни до Основного Закону, необхідні для збалансування системи влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні українським журналістам в Люксембурзі.

«Найважливіше питання – розбудова такої збалансованої системи влади, яка б ефективно мала можливість працювати. Не може жити країна в умовах, коли одна гілка влади блокує другу чи заважає працювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що всім політикам треба подумати над тим, як змінити Конституцію. «Це – головна мета. Як консолідувати навколо цієї ідеї політиків, що нам треба зробити для того, щоб політики об’єднались навколо цього, і в найближчому майбутньому вже в майбутньому парламенті ми знайшли конституційну більшість. Тоді можна буде внести якісь зміни до Конституції», - сказав український прем’єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він мріє, щоб водночас відбулась консолідація суспільства, аби політичні дії не роз’єднували суспільство, а навпаки – об’єднували.