Янукович не хотів, щоб суд захищав його право на відпочинок?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що суду не варто було забороняти журналістську акцію біля його оселі у селі Нові Петрівці.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками провідних засобів масової інформації та відомими журналістами з нагоди Дня журналіста.

«На жаль, вперше сьогодні почув про суд, який був. Цього не потрібно було робити. Я така ж людина, як усі. Просто у мене не вистачає часу, як завжди. Коли час буде, я запрошу вас на чай, поговоримо», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також закликав ЗМІ до співпраці у питанні побудови майбутнього України, розвитку громадянського суспільства.

В.ЯНУКОВИЧ побажав, аби інтереси ЗМІ та держави частіше збігалися на користь спільної справи – розбудови Української держави. «Щоб знаходилася спільна мова, щоб ми разом з вами будували майбутнє нашої країни, те громадянське суспільство, про яке ми дуже багато говоримо… Ми цей шлях зараз проходимо разом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку більш як 60 журналістів зібралися під резиденцією Президента, щоб перевірити, чи виконується рішення суду щодо заборони працівникам ЗМІ проводити акцію протесту під державною резиденцією глави держави "Межигір’я".

Після 9-ї години ранку з резиденції виїхав кортеж Президента України і проїхав повз журналістів. Однак остання машина, в якій перебувала прес-секретар Президента Дарка ЧЕПАК зупинилася.

Д.ЧЕПАК почала вітати журналістів з професійним святом та намагалася подарувати троянди. «Від імені Президента і прес-служби хочу побажати вам всього найкращого і привітати вас з Днем журналіста», - сказала прес-секретар глави держави.

Журналісти відмовились брати квіти і великий торт, який Д.ЧЕПАК також хотіла їм подарувати.

На питання, чому В.ЯНУКОВИЧ особисто не зупинився привітати журналістів, прес-секретар зауважила, що Президент поїхав на роботу.

Рух «Стоп цензурі!» мав намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки В.ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”. Журналісти планували провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.

Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради 3 червня.

Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції.

4 червня цей суд задовольнив позов і заборонив проведення акції біля резиденції Президента.

4 червня 2010 року під час прес-конференції за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.