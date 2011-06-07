Азаров дав 90-відсоткову надбавку прес-секретарю та радникам Януковича?

Депутат Верховної Ради від “Народної самооборони” Володимир АР`ЄВ називає рішення уряду про надання надбавки прес-секретарю та радникам Президента Віктора ЯНУКОВИЧА “бенкетом під час чуми”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

“В масштабах держави витрати внаслідок цього підвищення - невеликі, але це чіткий сигнал, що влада готова підтримувати “своїх” за рахунок коштів суспільства”, - заявив В.АР`ЄВ.

“В той час, коли споживчий кошик пересічного українця менше, ніж у полоненого німця після Другої світової війни, таке підвищення зарплати - плювок в обличчя всьому суспільству і демонстрація того, що влада думку людей просто зневажає”, - наголосив депутат.

Як повідомлялося, прес-секретар та радники Президента отримають надбавку до зарплати у розмірі 90%. Відповідні зміни 1 червня було внесено до постанови Кабінету міністрів України.

До цієї постанови надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90% отримували глава Адміністрації Президента, керівник секретаріату Кабінету міністрів, керівник Державного управління справами, керівник Апарату Верховної Ради, а також їх заступники, перші заступники і заступники міністра, голова Державної прикордонної служби, керівник розвідувального органу Міністерства оборони.