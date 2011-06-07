Путін: Росія зацікавлена у відмові від транзиту газу

Росія зацікавлена у відмові від транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Зокрема, В.ПУТІН нагадав, що завершене будівництво першої нитки газопроводу «Північний потік», і наступного року буде введена в експлуатацію друга нитка, що дозволить не платити за транзит 54 млрд. кубометрів газу.

“Потім зробимо «Південний потік», і нікому теж не платитимемо. Ми зацікавлені у тому, щоб піти від транзитних країн взагалі”, - сказав російський прем`єр.

Він зазначив, що зараз ведуться відповідні переговори про поставки газу до Китаю, теж без посередників.