Нардеп звинувачує Тягнибока: розколює країну не гірше за Януковича

Народний депутат, лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК переконаний, що Україну розколюють в рівній мірі політики як зі Сходу, так і з Заходу країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, презентуючи ідеологію своєї партії під час прес-конференції у Львові.

«Сьогоднішня політична ситуація в Україні стоїть на принципі поділу країни на два табори. І вся риторика про те, що там є донецький ЯНУКОВИЧ, а тут, у Львові, умовно, львівський ТЯГНИБОК – це все у рівній мірі розколює країну. Це однаково робить свою справу, яка потім виявляється в заявах різних «агафангелів», що називають Львів Чечнею», – стверджує політик. (Як повідомляють ЗМІ, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, який зараз очолює Партію регіонів у Одеській області, у розмові з головним редактором радіостанції «Эхо Москвы» Олексієм ВЕНЕДИКТОВИМ порівняв Львів із Чечнею - УНІАН.)

Такі тенденції, на думку депутата, швидкими темпами наближують країну до розколу.

Коментуючи перспективи проведення спільної опозиційної роботи з ВО «Свобода», політик відзначив, що його партія, «Україна Майбутнього», бачить для себе двох принципових суперників: Партію регіонів та ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

«Ці дві партії, на нашу думку, та за результатами аналізу їхніх політичних програм, відверто сповідують побудову авторитарної держави. Це дві партії, які відверто працюють на розкол нашої країни, вони є різними сторонами одного й того самого деструктивного процесу», – заявив С.ОЛІЙНИК.

Він назвав свою партію «прямою протилежністю партії ВО «Свобода», оскільки «Україна Майбутнього» є ліберальною партією, яка хоче розвитку країни без поділу її народу на будь-які групи.

«Саме таким є єдиний можливий шлях в Європу. Сучасний глобалізований світ все це давно пережив, він не сприймає таких поділів», – заявив С.ОЛІЙНИК.