Новий "будинок Януковича" для початку з'їв дитячий майданчик

Сьогодні жителі Донецька, які намагалися перешкоджати незаконному будівництву у дворі свого будинку, отримали тілесні ушкодження від невідомих молодих людей, одягнених у чорні футболки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН мешканки будинку № 48-а по вул. Університетській, Віталіна КОПИЛОВА, Неля КРАВЦОВА та Ірина ПАСТНИЦЬКА, сьогодні вони разом з іншими мешканцями будинку намагалися перешкодити встановленню металевого паркану навколо майбутньої будови, який встановлювали майже біля входу в під`їзди, відгороджуючи дитячий майданчик.

Жінки заявили, що ніяких громадських слухань з приводу даного будівництва не було, ніяких документів на відгородження будівельниками території вони, скільки не просили, не побачили. Тому, знаючи, що законно відстоюють свої права на прибудинкову територію, на якій розташований дитячий майданчик, вони вимагали роз`яснень від будівельників і заважали встановленню металевої огорожі.

За словами співрозмовниць, їхній двір примикає до задньої стіни готелю «Дружба» і ще раніше було відомо, що його планують реконструювати. Але про те, що готель будуть зносити і будуватимуть на цьому місці висотний елітний будинок, вони дізналися зовсім недавно з Інтернету.

«Ми не могли навіть собі уявити, що у наших дітей без слів, без погоджень і жодних пояснень повністю відберуть дитячий майданчик, який майже впритул примикає до під`їздів нашої п`ятиповерхівки, і без нашого відома будуть будувати цей 24-поверховий будинок», - поскаржилися жінки.

Сьогодні ж, розповіли В.КОПИЛОВА, Н.КРАВЦОВА й І.ПАСТНИЦЬКА, коли вони підійшли до гірки на дитячому майданчику і спробували з`ясувати, наскільки все, що відбувається, законно, несподівано до них підійшли близько 20 молодиків спортивної статури і стали силою відтісняти їх за межі території, яку передбачалося відгородити.

За словами жінок, їх «із силою штовхали в спину, хапали і відтягували за руки, щипали».

На запитання, кого представляють ці молоді люди, вони відповідали: «Ми – з планети Земля», - повідомили жінки.

Учасниці інциденту обурені тим, що все це відбувалося на очах у міліціонерів, які невідомо звідки прибули і перебували неподалік від того, що коїлося. «Коли я кликала на допомогу, коли мене штовхали люди в чорному, з боку міліції не було жодних дій. Міліціонери з далека мені кричали: «Відходь, давай заяву - і все», - розповіла В.КОПИЛОВА.

Коли ж жінок відтягнули від дитячого майданчика і відвели подалі у бік, міліціонери Ворошиловського райвідділу МВС тільки запропонували їм «сходити і засвідчити побої», видавши направлення на судмедекспертизу.

За словами мешканок будинку № 48, серед міліціонерів були ті, хто в неофіційній бесіді застерігав їх: «З ким ви зв`язуєтеся? Це ж будівництво старшого сина ЯНУКОВИЧА».

В.КОПИЛОВА, Н.КРАВЦОВА та І.ПАСТНИЦЬКА повідомили, що сьогодні вони вже були у поліклініці у хірурга, а завтра підуть до судової медекспертизи з приводу завданих їм сьогодні тілесних ушкоджень.

У цілому, за словами співрозмовниць, у жителів цього будинку склалося тверде переконання, що все насильство з боку невідомих сьогодні відбувалося за згодою правоохоронців.

Жінки заявили, що на місці аварійного готелю «Дружба» заплановане зведення висотного будинку відповідно до проекту будівельної корпорації «Менеджмент ассетс компані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен Олександр ЯНУКОВИЧ.

Кореспондентові УНІАН наразі не вдалося зв`язатися з компанією «МАКО», щоб узяти коментар, а одній із колег-журналісток, яка на іншому будівельному об`єкті цієї компанії спробувала дізнатися контакти для коментування сьогоднішнього інциденту в одного із представників «МАКО», відмовили у категоричній формі.