Луценко звинуватив суддю у скоєнні злочину

Печерський районний суд сьогодні на засіданні ухвалив рішення про направлення до Генеральної прокуратури України заяви екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про скоєння злочину суддею Сергієм ВОВКОМ, який головує у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи колишнього міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя С.ВОВК, мотивуючи тим, що ця заява не належить до компетенції суду.

«Я написав заяву про скоєння злочину суддею ВОВКОМ, який умисно ігнорує мої права. Це для них щось нове. Раніше ніколи людина за грантами не писала заяви про скоєння злочину суддею», - сказав у коментарі журналістам Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, його адвокат Ігор ФОМІН зазначив, що сьогодні захист екс-міністра акцентував свої дії на тому, що починаючи з попереднього судового розгляду, суддею порушуються права його підзахисного. «Права порушуються, починаючи з факту призначення розгляду цієї справи, з порушення процедури, передбаченої законом, абсолютно необґрунтованими, немотивованими рішеннями суду щодо обрання запобіжного заходу. Справа потрапила в суд без відповіді на клопотання адвоката з вимогою закриття кримінальної справи. Це безперечна підстава для того, щоб справу з попереднього розгляду повернути знову в Генеральну прокуратуру», - пояснив він.

«Ми вважали і вважаємо, що суддя достатньо професійний для того, щоб розуміти, що такі порушення закону не випадкові. Саме тому Ю.ЛУЦЕНКО підготував заяву про необхідність порушення кримінальної справи проти судді, яка направлена за рішення цього судді до Генеральної прокуратури», - підкреслив І.ФОМІН.