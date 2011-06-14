Дубина визнав, що все одно підписав би газові контракти, бо не було виходу

Колишній керівник НАК "Нафтогаз" Олег Дубина допускає, що підписав би газові контракти, навіть, якби знав, що вони підготовлені особисто Тимошенко, а не Кабміном.

Такий висновок можна зробити з його слів в ході очної ставки з Юлією Тимошенко, протокол про яку потрапив в розпорядження "Української правди".

Очна ставка відбулася 20 квітня 2011 року та стосувалася укладення газових договорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" в січні 2009 року.

"До того моменту, поки Тимошенко Ю.В. не надала мені згадані директиви, я відмовлявся підписувати газовий контракт в зв`язку з тим, що вважав, що формульна базова ціна на газ, в сумі 450 доларів за тисячу кубометрів, була завищена", - заявив Дубина.

Слідчий запитав у Дубини, як би він діяв, якби дізнався, що директиви за підписом Тимошенко не були затверджені складом уряду.

"Враховуючи, що ми ледь не втратили Одеську область, а також частину Дніпропетровської та південь України, оскільки були сильні морози, я не знаю, як би я вчинив у тій ситуації", - визнав Дубина.

"Я вважаю, що директиви прем`єр-міністра України є обов`язковими для виконання тими посадовими особами, яких вони стосуються. (...) Виконання цих директив для мене було обов`язковим", - наполягав Дубина.

Пізніше в ході обміну запитаннями Дубина відповів Тимошенко: "Я вважаю, що навіть усний наказ прем`єр-міністра є обов`язковим для виконання".

"Позиції, які викладені у директиві від 19 січня 2009 року, цілком відповідають моїй позиції і готувалися за моїм дорученням", - взяла на себе відповідальність Тимошенко.

Тимошенко запитала в Дубини, як виглядала ситуація із забезпеченням України газом станом на 18 січня, тобто перед укладанням газових угод.

"Я вважаю, що газова система була на грані фолу, передаварійною. Вперше в історії України газ ішов із заходу на схід, чого в жодному газотранспортному проекті для України не було", - відповів Дубина.

В останніх реченнях Тимошенко традиційно назвала кримінальну справу репресіями: "Вся відповідальність за підписання контрактів лежить на мені як голові уряду в той час. Не знущайтеся над іншими людьми! Все це є політичною розправою".