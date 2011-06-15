ГПУ перевіряє, хто прибрав до рук профспілкові санаторії

У Генеральній прокуратурі заявляють, що перевірки про незаконне відчуження майна Федерації професійних спілок України не є втручанням у діяльність профспілок.

Про це йдеться, в переданому в УНІАН повідомленні відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У відомстві зауважують, що органами прокуратури України продовжуються перевірки за заявами та повідомленнями, які останнім часом широко висвітлені ЗМІ, про факти підготовки до протиправного відчуження державного майна, переданого у відання Федерації професійних спілок України.

В ГПУ зауважують, що порушення законів при розпорядженні вказаним майном встановлено прокурорами багатьох регіонів. Так, за результатами проведених перевірок прокурорами у Автономній Республіці Крим, Львівській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, м. Києві порушені кримінальні справи, заявлено 48 позовів.

Шляхом вжиття цивільно-правових заходів поставлено питання про повернення незаконно відчуженого майна ДП «Дитячий санаторій ім. Щорса» (Чернігівська область), цілісного майнового комплексу оздоровчого закладу «Зірка», дитячого оздоровчого закладу «Дубки» (Київська обл.), туристичного комплексу «Нова Каховка» (Херсонська обл.), ТОВ «Туристично-санаторний дитячий профільно-оздоровчий заклад праці та відпочинку «Дністер-Буковина» (Чернівецька обл.), приміщення туристично-оздоровчого комплексу «Придніпровський» (Черкаська обл.), приміщень ДП «Спеціалізований спинальний санаторій імені академіка А.М.Бурденка» та санаторію «Ялтакурорт» (АР Крим).

Зокрема, Сакською міжрайонною прокуратурою 10 червня до господарського суду АР Крим пред’явлено позов до ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», що входить до складу Федерації профспілок України, та ЗАТ «Здравниці України» про визнання недійсним укладеного 08.10.2004 між ними договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ДП «Спеціалізований спинальний санаторій імені академіка М.Н. Бурденка», розташованого у м. Саки по вул. Курортній, 10 загальною площею майже 800 кв.м.

В прокуратурі наголошують, що перевірки з порушених питань тривають.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня лідер Федерації профспілок України, народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА підкреслив, що «ФПУ готова до розгляду цього питання в будь-якому форматі». При цьому він зазначив, що «це провокація, замішана на сто відсотків на брехні, й це системний зрежисований захід, який ставить за мету, як і раніше, – скомпрометувати ФПУ як начебто неефективного власника й прибрати майно до рук, як уже прибрано 80% загальнодержавної власності».

В.ХАРА додав, що «спекуляції, які в ЗМІ проплачуються й організовуються, вони наскрізь брехливі й неправдиві».