Томенко підозрює, що Ющенко не проти блокуватися з регіоналами

“Ні в кого немає сумнівів, що БЮТ не створить з “Регіонами” широку коаліцію”, - про це один із спікерів БЮТ Микола Томенко заявив у інтерв’ю УНІАН . Проте водночас він сказав: “у нас є певні застереження щодо НУ”.

До частини лідерів партії Президента Томенко ставиться схильно. Приміром, до В’ячеслава Кириленка, “чия позиція дуже близька до нашої”. Єдине зауваження до цього політика у викладенні Томенка виглядає так: "У Кириленка є своя позиція, але він каже: якщо ми не вирішимо, то остаточно вирішить Президент. Тому ймовірність широкої коаліції за участю НУ зберігається”.

Тобто Віктора Ющенка разом з Іваном Плющем та Юрієм Єхануровим, “які завжди залишалися прихильниками широкої коаліції з Партією регіонів”, принаймні частина БЮТ схильна розглядати як потенційного адепта ідеї післявиборчого блокування з регіоналами. Саме у зв’язку з цим Томенко підтвердив вимогу Тимошенко про надання гарантій відмови від створення широкої коаліції. “Якщо хтось десь поза Києвом веде переговори з корисним і ефективним менеджером Рінатом Ахметовим, то, очевидно, у нас можуть виникати запитання – про інші сценарії створення коаліції за участю НУ без БЮТ. Опоненти Віктора Ющенка кажуть, що його команда працює над тим, як не допустити, аби прем’єром були Юлія Тимошенко чи Віктор Янукович. Інші варіанти їх влаштовують, бо тоді дорога для нинішнього Президента буде вільною для наступної президентської кампанії”.

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