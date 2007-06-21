Томенко пропонує жити за Ленінським завітом

“Слід визначити, якої Конституції хоче суспільство. Суспільство ставить завдання щодо нової Конституції, експерти виписують основу, а політики погоджують”, - заявив бютівець Микола Томенко в інтерв’ю УНІАН, коментуючи власну ідею провести 30 вересня конституційний референдум разом із достроковими парламентськими виборами.

Це, на думку політика, “ідеальний варіант ухвалення нової Конституції. І я дивуюсь, чому ми не можемо скористатися нагодою вже 30 вересня. Це питання зараз ключове, бо ми прийдемо в парламент, і знову будуть суперечки за повноваження. А 30 вересня можна винести одне запитання конституційного референдуму і вже почати працювати, а не чекати, поки збереться після обрання новий склад парламенту”.

Томенко нагадав, що є автором посібника, “у якому зібрав усі проекти Конституцій за українську історію. Проблема полягає в тому, щоб проект сприймався суспільством, щоб він сприймався як політичний компроміс і щоб після того всі його виконували”, - додав він.

У той же час на пряме запитання, чи мають українські політики моральне право святкувати День Конституції, Томенко заявив про свое бажання "зробити серйозне зібрання у форматі конференції”.

“Радше – дебатувати: що робити з неконституційним життям в Україні, - сказав політик. - Але, як учив колись Ленін, слід аналізувати, робити уроки, а не святкувати”.

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