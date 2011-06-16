Тимошенко отримала запрошення на сесію ПАРЄ

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО отримала запрошення відвідати 21-22 червня сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка відбуватиметься у Страсбурзі.

Про це УІНАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Як нагадує прес-служба, 9 червня Європейський парламент ухвалив Резолюцію, у якій закликав українську владу припинати політичні репресії проти Ю.ТИМОШЕНКО та скасувати їй підписку про невиїзд, яка стосується поїздок всередині та за межі країни, що дозволить їй вести політичну діяльність.

«Документи, на які посилається у своїй Резолюції Європарламент, ратифіковані Україною, яка є членом Ради Європи, та обов‘язкові для виконання українською владою», - наголошує прес-служба.

Клопотання про поїздку до Страсбурга для участі в сесії ПАРЄ Ю.ТИМОШЕНКО передала в Генеральну прокуратуру 14 червня. За законодавством, ГПУ має дати відповідь протягом трьох днів.

Як повідомляв УНІАН, серед основних дебатів, запланованих на порядку денному сесії, - підтримка молодих арабських демократій, питання відповідальності за розселення біженців і людей у пошуку притулку в Європі, ситуація з правами людини в Європі, а також реформування ПАРЄ.