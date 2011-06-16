Янукович розповів про «принципи гуманізму» в проекті КПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що проект нового Кримінально-процесуального кодексу передбачає неупереджений і швидкий розгляд кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні робочої групи з питань реформування кримінального судочинства.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у кодекс закладено не лише ефективні правові механізми розслідування кримінальних правопорушень, а й встановлено чітку і дієву систему гарантування дотримання та захисту прав і свобод підозрюваних і обвинувачуваних під час кримінального провадження.

Президент наголосив на тому, що проект кодексу забезпечує рівність і змагальність сторони обвинувачення і сторони захисту під час розгляду справи в суді. «Ми змінимо існуючу в Україні практику, коли суди демонструють відданість лише одній стороні процесу – обвинуваченню», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ назвав неприпустимим те, що в Україні процент виправдальних вироків набагато нижчий, ніж у європейських країнах, і становить лише 0,2% від загальної кількості рішень суду.

За його словами, у проекті кодексу пропонується істотно розширити права адвоката, який отримає можливість на рівні з прокурором вибирати та подавати докази до суду.

Однією з основних переваг кодексу є втілення основоположних принципів гуманізму і забезпечення поваги до людської гідності. Так, за словами В.ЯНУКОВИЧА, проект втілює заборону для суду розглядати як докази відомості, що були отримані незаконним шляхом, у тому числі шляхом насильства. На утвердження стандартів гуманізму спрямовано також унеможливлення надмірного застосування судами запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами Президента, багато уваги приділяється гарантуванню прав і свобод людини на справедливий і неупереджений розгляд справи. Так, кодекс закладе підвалини для оперативного здіснення правосуддя у найкоротші терміни. Для цього встановлена низка спрощених процедур при судовому розгляді кримінальних справ.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, кодексом передбачена можливість укладати угоди між прокурором і підозрюваним, а також угоди між потерпілим і підозрюваним. «Це призведе до істотного скорочення строків розслідування кримінальних правопорушень», - сказав він.

У кодексі передбачено, що особа, яка обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, має право на розгляд її справи судом присяжних.

Також велика увага приділена питанню охорони таємниці спілкування та приватного життя людини. Зокрема, встановлюється вичерпний перелік випадків, коли правоохоронні органи можуть здійснювати негласні слідчі дії. При цьому вони можуть здійснюватися лише за рішенням суду при вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів, зазначив Президент.

За його словами, збалансовано повноваження слідчого та прокурора, що призведе до більш об’єктивного розслідування кримінальних правопорушень.

Проектом встановлюється дієвий механізм судового контролю за діяльністю органів слідства. Підозрюваний та обвинувачений матимуть рівні права оскаржувати дії чи бездіяльність прокурора або суду, сказав В.ЯНУКОВИЧ.