Костенко: Луценко забуває, що саме Правиця зробила для нього державу

Довгоочікуваний мегаблок демократичних сил у складі Наша Україна - Народна Самооборона – Правиця практично не має шансів стати монолітом. Про це в інтерв’ю УНІАН відкритим текстом заявив лідер Української народної Партії Юрій Костенко. “Щодо монолітності блоку, то не треба нікого дурити: її не буде, але ефективна робота можлива”, - сказав політик.

Як виявилося у процесі бесіди, у одного з лідерів Правиці великі претензійї до лідера НС Юрія Луценка. Більшою мірою Костенка образили заяви Луценка щодо розподілу квот у майбутньому списку та низьких рейтингів Правиці, які сам Костенко вважає сфальсифікованими.

Є у Костенка також і інші претензії до публічної риторики Луценка. Так, лідер УНП вважає, що лідерові НС треба негайно відмовитися від повторення вже відпрацьованого матеріалу виборчих гасел часів президентської кампанії. “Риторика Юрія Віталійовича мені нагадує ті виборчі гасла, за які дорікають сьогодні Віктору Андрійовичу: чому бандити не сидять у тюрмах? Це може повторитися й щодо Луценка – після його виступів і обіцянок йому ставитимуть це запитання...” У відповідь на зауваження корреспондента, що Луценко як колишній міністр оборони має право на власні “фішки”, Костенко заявив, що не має наміру вирішувати проблеми Луценка за власний рахунок. “А причому тут фішки Луценка до Костенка? Чому ви намагаєтеся проблеми Луценка вирішувати за рахунок Костенка?”

Чому близькі до УНП видання поливають брудом ймовірного союзника по блоку? На це у Костенка також знайшлася пряма відповідь: "У нашій партії робиться моніторинг. Я вчора його подивився. Скільки говориться Луценком на адресу Правиці? І те, що в нас вождів більше, як депутатських місць, і те, що Правиця має тільки одні амбіції. Але забуває, що саме Правиця зробила для Луценка державу, у якій він бореться за місця в парламенті”.

“Важко з Костенком? – підсумував лідер УНП. - Усім важко, і Президенту також, хоча я його найбільше захищав...”

Повністю інтерв’ю з Юрієм Костенком читайте тут