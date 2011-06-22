Відмова від ЗВТ закриє Україні двері в Євросоюз?

Відмова України від підписання договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС позбавить Україну перспектив стати повноправним членом Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Відносини України і Росії після підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС», організованого Інститутом Горшеніна, висловила адміністратор департаменту політики Європарламенту (Брюссель) Інна КІРШ.

За її словами, обговорюючи плюси і мінуси приєднання до ЗВТ, в Україні часто забувають про те, що це частина договору про асоційоване членство в ЄС.

«Надалі це дозволить Україні розраховувати на повноправне членство в Євросоюзі. Так, це перспектива не завтрашнього дня і навіть не найближчих років, але вона стане більш реальною, якщо Україна підпише договір про зону вільної торгівлі», - відзначила І.КІРШ.

Водночас вона підкреслила, що входження України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном «закриє для України двері до Євросоюзу».

І.КІРШ вважає, що членство у ЗВТ дозволить Україні модернізувати свою економіку і промисловість. На її думку, підписання договору щодо ЗВТ може відбутися вже до літа 2012 року. «До саміту Україна-ЄС, який заплановано на грудень цього року, ми маємо розв’язати усі спірні питання щодо зони вільної торгівлі», - додала вона.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори про угоду щодо асоціації у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони розпочали переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

20 червня в Києві розпочався черговий, 17-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Переговори триватимуть до 24 червня.