Венеціанська комісія з п'ятниці чекає обіцяний Україною проект

17:02, 22 червня 2011
Політика
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 Лавринович не дотримав слова

Україна поки не передала Венеціанській комісії проект закону про парламентські вибори.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив у Страсбурзі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

“Ми поки не отримали цього законопроекту, хоча Україна обіцяла передати його у п’ятницю. Сподіваємося, що отримаємо його найближчими днями”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ пообіцяв передати проект закону про вибори до Венеціанської комісії протягом одного тижня.

 

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