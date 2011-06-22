«Газета по-київськи» припиняє вихід

Із 23 червня «Газета по-київськи» змушена припинити свій вихід. Про це йдеться у прес-релізі видання. На бренд «Газети» заявив свої претензії колишній міноритарний акціонер та головний редактор Сергій Тихий, який висунув до підприємства суттєві фінансові вимоги. Унаслідок таких дій, «Газета по-київськи» вимушена закритися.

Олексій Газубей, головний редактор «Газети по-київськи», повідомив що він сподівається на можливість видавати газету в оновленому вигляді. «Ми плануємо узгодити нову бізнес-модель газети, оновити та вдосконалити її».

Наразі всю заборгованість із виплат зарплати працівникам газети погашено. 22 червня, у середу, вийшов останній номер «Газети по-київськи».

Зі свого боку Сергій Тихий, коментуючи цю інформацію "Телекритиці", сказав: «Це класична спроба перекласти відповідальність. "Газету по-киевски" знищено "кураторами", півтора роки без затвердженого бюджету, без планів, без перспектив; два з лишком місяці невиходу - половина колективу розбіглася, розбіглися рекламодавці, посередники. Та ви подивіться на що перетворилася моя ГПК за місяць після відновлення виходу!

Права на торгівельну марку "Газета по-киевски" належать не тільки мені, а ще трьом іншим фізичним особам. ТМ була зареєстрована у 2002 році - до реєстрації "Газеты по-киевски" в Мінюсті, а ідея та назва були придумані набагато раніше. Протягом восьми з половиною років, поки я і ще ряд власників ТМ працювали у проекті, ми ніяких вимог не висували, хоча мали право на укладання Ліцензійної угоди з відповідними відрахуваннями на нашу користь. Але ми про це і не думали! Після того, як мене було викинуто з газети через одіозні і несправедливі обґрунтування, коли ми з колегами залишились без засобів до існування, ми звернулись до видавця з пропозицією урегулювати цю ситуацію шляхом або укладання з нами Ліцензійної угоди, або викупу Торгової марки. Підкреслюю: конкретні цифри виплат нами жодного разу не називалися, це мало би бути, власне, предметом перемовин. Але жодного разу після того, як ми надіслали ці два листи (у травні та червні), з нами ніхто не захотів поспілкуватись (не подзвонив, не запросив на зустріч). Ми про це ж повідомили 13 червня на зборах співвласників ТОВ "Видавництво «ПресЦЕНТР» ", яке є засновником газети, і це було внесено у протокол. Але у відповідь - знову жодної реакції. З нами навіть не намагались обговорити це питання. Так про які "фінансові вимоги Тихого" йдеться?»