Ювілейне засідання Дискусійного клубу «Міцний горішок»

На 15-му ювілейному засіданні Дискусійного клубу «Міцний горішок», який відбудеться в агентстві УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» 7 липня, будуть обговорювати «Життєві цілі» персоналу компанії.

Що таке життєва ціль людини? Чи загрожує компанії працівник, який в її стінах не реалізовує свою життєву ціль? Чи варто визначати персоналу свою ціль? Чи вигідно українським компаніям тримати свідомих працівників?

Оксана ВИШНЕВСЬКА, експерт з життєвих цілей, та Костянтин КОПТЕЛОВ, фахівець з особистої ефективності, намагатимуться розколоти міцні горішки учасників – важкі питання.

Модератор дискусії – відомий бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ.

Дата: 7 липня 2011 р.

Час: 18.30-20.30.

Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала УНІАН.

Якщо ви хочете стати слухачем, деталі та питання оплати – за телефонами +38 (066) 716-79-87, 044 223 24 93 або надсилайте запит на e-mail: pr@bogushtime.com. Контактна особа – Юлія БОЙКО.