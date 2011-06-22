ГПУ: Мельниченко робив записи в стані крайньої необхідності

Екс-майор Управління Державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що вимоги колишнього Президента Леоніда КУЧМИ поновити кримінальні справи проти нього є способом не долучити зроблені ним записи як докази у справі стосовно екс-Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в залі Печерського районного суду Києва.

«Весь цей цирк спрямований на те, щоб не долучити мої записи як докази у справі стосовно Л.КУЧМИ», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він зазначив, що свого часу давав відповідні свідчення працівникам прокуратури, у тому числі з приводу того, навіщо він робив записи у кабінеті Л.КУЧМИ.

«У МЕЛЬНИЧЕНКА як громадянина України не було іншого вибору, як задокументувати злочини КУЧМИ…», - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, додавши при цьому, що на той час звертатися до когось, крім як до окремих народних депутатів, він не міг, оскільки діючі правоохоронні органи (СБУ, МВС та прокуратура) «входили до складу організованого злочинного угруповання, яке підпорядкувалося чинній на той час владі під головування екс-президента Л.КУЧМИ».

Продовжуючи тему, екс-охоронець колишнього Президента зауважив: «Я дійсно здійснював записи і керувався особистими мотивами, щоб Україна жила за законами, щоб викрили цю банду».

Разом з тим М.МЕЛЬНИЧЕНКО звернув увагу на окремі коментарі, які було зроблено колишнім генпрокурором Святославом ПІСКУНОМ, в яких він вказував, що начебто закрив кримінальну справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА під тиском екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Враховуючи це, як зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральній прокуратурі потрібно допитати і С.ПІСКУНА, і В.ЮЩЕНКА для того, щоб встановити, чи дійсно давалися такі вказівки, і в разі, якщо це відповідатиме дійсності, порушувати кримінальну справу або стосовно С.ПІСКУНА, або стосовно В.ЮЩЕНКА.

У свою чергу представник Генпрокуратури Дмитро БАСОВ зауважив, звертаючись до суду, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО, здійснюючи записи, «перебував в стані крайньої необхідності… і своїми діями М.МЕЛЬНИЧЕНКО виконував свій громадський обов’язок по захисту прав і свобод громадян… Діяти не міг інакше, оскільки іншого засобу усунення небезпеки для держави у нього не було».

«МЕЛЬНИЧЕНКО не перевищував засобів крайньої небезпеки», - сказав Д.БАСОВ.

Як повідомлялося, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалися кримінальні справи за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вони були закриті. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

Суд розпочав розгляд цієї скарги сьогодні, 22 червня. Очікується, що рішення за скаргою Л.КУЧМИ буде прийнято завтра.