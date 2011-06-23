Наливайченку сподобалось, як львів'яни поставили на місце недоброзичливців

Голова політичної ради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що львів’яни дали добрий приклад всій країні, не допустивши 22 червня у місті конфліктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«22 червня Львів дав дуже добрий приклад країні. Це - заслуга міської громади і її мудрої, виваженої позиції. Потенційний конфлікт не допущено, а ситуація розв’язана достойно, на користь всієї країни», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я дуже радий, що львів’яни дуже вправно поставили на місце всіх недоброзичливців. Люди здатні протидіяти будь-яким провокаціям, якщо об’єднані навколо спільних цінностей», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нам постійно підкидають теми конфліктів. І справа не в провокаторах. Головна проблема – у владі, яка спочатку ображає міську громаду, потім мудрість людей видає за свою, а насправді заохочує і сприяє протистоянню: мовляв, «їдьте-їдьте, дорогі чорносотенці, до Львова, а ви, львів’яни, зустрічайте їх по-європейськи, показуйте свою гостинність». Це – лукава політика, яку розуміють і перекреслюють всі розумні і зважені люди», - підкреслив голова політради «Нашої України».

«Українська громадськість – мудра. Серед наших людей – великий запит на альтернативу і брехунам, і бандитам, і провокаторам. Я впевнений, що така альтернатива є і вона переможе, бо відповідає мудрості і розсудливості нашого народу», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.