Наливайченку сподобалось, як львів'яни поставили на місце недоброзичливців
"Мудрість людей влада видає за свою"
Голова політичної ради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що львів’яни дали добрий приклад всій країні, не допустивши 22 червня у місті конфліктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«22 червня Львів дав дуже добрий приклад країні. Це - заслуга міської громади і її мудрої, виваженої позиції. Потенційний конфлікт не допущено, а ситуація розв’язана достойно, на користь всієї країни», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Я дуже радий, що львів’яни дуже вправно поставили на місце всіх недоброзичливців. Люди здатні протидіяти будь-яким провокаціям, якщо об’єднані навколо спільних цінностей», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Нам постійно підкидають теми конфліктів. І справа не в провокаторах. Головна проблема – у владі, яка спочатку ображає міську громаду, потім мудрість людей видає за свою, а насправді заохочує і сприяє протистоянню: мовляв, «їдьте-їдьте, дорогі чорносотенці, до Львова, а ви, львів’яни, зустрічайте їх по-європейськи, показуйте свою гостинність». Це – лукава політика, яку розуміють і перекреслюють всі розумні і зважені люди», - підкреслив голова політради «Нашої України».
«Українська громадськість – мудра. Серед наших людей – великий запит на альтернативу і брехунам, і бандитам, і провокаторам. Я впевнений, що така альтернатива є і вона переможе, бо відповідає мудрості і розсудливості нашого народу», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.