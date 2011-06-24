Власенко пропонує перенести судове засідання на Банкову

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО звернулися до суду з клопотанням про переведення судового засідання в інше приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив С.ВЛАСЕНКО на засіданні Печерського райсуду Києва.

"В залі дихати неможливо. Люди сидять один в одного на голові", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник Ю.ТИМОШЕНКО також надав суду лист голови Спілки письменників України про можливість проведення виїзного засідання у будівлі цієї організації. "Я прошу вас забезпечити проведення виїзного засідання. Це передбачено законодавством. Прошу це клопотання вирішити в той спосіб, який передбачений законом. Будівля по вулиці Банковій, 2 пристосована для проведення конференції тощо і може вмістити близько 250 осіб", - зазначив захисник.

Суддя Родіон КІРЄЄВ зауважив, що захист має подавати клопотання в установленому порядку. "Заберіть цей аркуш паперу", - сказав він.