Бойко поговорив із Міллером про газ
08:43, 29 червня 2011Політика
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Учора в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому".
"Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері", - йдеться у повідомленні.
Інші деталі переговорів не уточнюються.
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