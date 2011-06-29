Янукович: Люди будуть розмовляти на тій мові, яка їм подобається

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що українська мова займатиме в країні належне місце як державна мова.

Про це він заявив у інтерв’ю українським телеканалам.

Президент також наголосив на необхідності створення умов для розвитку мов тих народів, які проживають в Україні. «Будуть створені умови для використання в Україні всіх мов, які є в кожному регіоні. У Закарпатті – угорська мова, в Чернівецькій області – румунська мова, в Одеській області є регіони з болгарською мовою, в Донецькій області є регіони з грецькою мовою, і є регіони, великі регіони, – з російською мовою», – констатував президент.

За його словами, «люди будуть розмовляти на тій мові, яка їм подобається».