Партія Тимошенко звинуватила МЗС у перекручуванні слів Клінтон і Теффта

У партії "Батьківщина" заявляють, що Міністерство закордонних справ України перекручує заяви іноземних політиків щодо політичної вмотивованості кримінального переслідування опозиції в Україні, і зокрема лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Батьківщини».

"У зв’язку з цим, ми наполегливо радимо відомству пана ГРИЩЕНКА зняти політичні окуляри і уважно прочитати статтю американської інформагенції Associated Press від 1 липня 2011 року, яку опублікувала американська газета Washington Post", - зазначається у документі.

Також у партії радять главі МЗС прочитати останнє інтерв‘ю посла США в Україні Джона ТЕФФТА газеті «Kyiv Post», в якому він також висловив стурбованість ознаками вибіркового правосуддя, що застосовується проти колишнього прем‘єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та інших членів її уряду.

Як повідомлялося, раніше газета Washington Post написала, що на міністерській конференції Спільноти демократій у Вільнюсі держсекретар США Гітарі КЛІНТОН нібито висловила думку, що судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО є політично вмотивованим.

У свою чергу, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, який був присутній на міністерській конференції Спільноти демократій у Вільнюсі, заявив, що Г.КЛІНТОН не називала процес над лідером партії «Батьківщина» політично вмотивованим.