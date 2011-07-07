Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 264 народні депутати із 362, зареєстрованих у сесійній залі.

До законопроекту, який сьогодні розглядався у другому читанні, було подано 600 поправок, 367 з яких були враховані.

Серед поправок, які були враховані і містяться в уваленому законі, норма, яка передбачає, що до введення у дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва не проводиться фактична перевірка фізичної особи – підприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.