Захисник Тимошенко розказав, що на її користь є покази 51 свідка

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола ТИТАРЕНКО знову просить Печерський райсуд Києва надати йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням він звернувся сьогодні на судовому засіданні до головуючого у процесі судді Родіона КІРЄЄВА.

«Я прошу суд задовольнити моє клопотання і надати додатковий час мені для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки якщо захист не зможе ознайомитися в повній мірі з матеріалами, то постає питання про доцільність мого перебування у процесі і доцільність можливості довести невинуватість моєї підзахисної», - сказав М.ТИТАРЕНКО.

Він пояснив, що в разі, якщо суд не бере до уваги покази 51 свідка, які свідчать на користь Ю.ТИМОШЕНКО, то захисту для доведення невинуватості свого клієнта необхідно, базуючись на вивчених в повному обсязі матеріалах справи, залучити додаткові докази та додаткових свідків.