Нардеп радить журналістам усвідомити ризик: кулі літають скрізь

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО наголошує, що журналісти мають усвідомлювати ризик для свого життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

«Треба розуміти, що коли журналіст іде на війну, він повинен розуміти, що його там можуть вбити… Кулі літають скрізь», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

На її думку, журналісти під час вчорашнього засідання Печерського райсуду Києва стали своєрідним бар’єром між міліцією, яка отримала наказ від головуючого у судовому процесі вивести із зали тих, хто порушує порядок, та між «хамящими депутатами».

За словами О.БОНДАРЕНКО, дуже часто можна спостерігати у фільмах, у випусках теленовин, що до зали суду, наприклад, у США, не допускаються навіть фотографи. На її думку, це робиться для того, щоб не чинити психологічний тиск на суддю.

«Те, що робиться у нас, я навіть не хочу коментувати», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Також вона висловила задоволення тим фактом, що Європа мала змогу побачити судовий процес над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, і побачити, як не поважають суд.