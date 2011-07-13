Близнюк лякає кадровими змінами

Новопризначений міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК має намір провести у Міністерстві кадрові скорочення і реорганізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Будуть значні кадрові зміни. На жаль, дуже багато було питань при реорганізації міністерства. Є положення про міністерство, згідно з цим положенням буде затверджена гранична чисельність (кількості працівників МінЖКГ – УНІАН)», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він повідомив, що в міністерстві буде скорочено 72 працівника.

Також А.БЛИЗНЮК наголосив, що в цілому його відомство буде реорганізовано.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він планує робити на новій посаді у першу чергу, А.БЛИЗНЮК зазначив: «Треба працювати. На засіданні я почую, як працює уряд… Я буду вчитися і буду ефективно працювати».

Під час засідання уряду перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ представив нового міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, подарував йому букет квітів та побажав плідної роботи.