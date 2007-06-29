Тимошенко: Черновецький - ділок, який через непорозуміння отримав владу

Блок Юлії Тимошенко закликає депутатів Київської міської ради об’єднатися з метою усунення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади мера столиці.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні БЮТ до членів фракцій „Наша Україна”, СПУ, Партії регіонів, депутатської групи Віталія Кличка, Народного блоку Литвина у Київраді.

На думку членів БЮТ, сьогодні ситуація в Києві, зокрема у сфері безпрецедентних зловживань та корупції в земельній політиці зайшла так далеко, що варто бодай тимчасово забути про ідеологічні суперечності та консолідовано встати на захист киян.

“Сьогодні влада в місті фактично належить земельній мафії, якою персонально керує особисто мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Розпродаються, роздаються за безцінь, безконтрольно здаються в оренду дитячі майданчики, сквери, міжбудинкові території, екологічні зони. За період правління ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у Києві роздано 565 гектарів земельних ділянок звільнених від забудови. В результаті цього бюджет міста недоотримав астрономічну суму – 11 млрд. 300 тис. грн. Це майже дорівнює прибутковій частині бюджету Києва за рік (близько 13 мільярдів)”, - наголошується у зверненні.

У БЮТ переконані, що “безвідповідальна і корумпована політика мера якраз і призвела кривавого інциденту на Березняківському масиві”. (В ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській у Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови скверу. Внаслідок цього інциденту 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами - УНІАН).

БЮТ звертаємося до п’яти фракцій Київради з пропозицією об’єднатися та виступити з ініціативою негайної відставки з посади мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. У блоці вважають, що саме він є “першопричиною всіх проблем, пов’язаних з Києвом”. “Адже час показав, що цей ділок, який через непорозуміння отримав владу, перетворив всіх жителів столиці на заручників корумпованих ініціатив та відверто бандитських схем”, - зазначається у документі.

Окремо “бютівці” звертаються до фракції „Наша Україна” з проханням дотримуватися угоди і не брати участі в засіданнях Київради, що “під керівництвом мера перетворюється на орган легітимізації злочинних рішень”.

Також Блок Юлії Тимошенко принагідно звертається до киян, обіцяє захистити їх від земельного свавілля і мобілізувати сили міської організації та керівництва на негайне усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що очолюваний нею блок ініціюватиме відставку мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступили проти забудови скверу фірмою «Кроун».

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.