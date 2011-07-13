ФПУ пікетуватиме Януковича

Активісти Федерації профспілок України (ФПУ) 15 липня проведуть пікет під стінами Адміністрації Президента на підтримку звернення федерації до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА щодо застосування ним права вето до прийнятого Верховною Радою Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Про це УНІАН повідомили у ФПУ.

Під час акції учасники пройдуть від вул. Інститутської по вул. Банковій до будівлі Адміністрації Президента, де проведуть пікет.

Початок заходу - о 10.00, пікет проходитиме з 11.00 до 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Федерація профспілок України закликає Президента застосувати право вето до Закону "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

У листі федерації до В.ЯНУКОВИЧА наголошується, що прийнятий Верховною Радою закон не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні. Також, на думку ФПУ, він не відповідає узгодженим позиціям між соціальними партнерами в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.