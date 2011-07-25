Томенко вважає можливим єдиний список мажоритарників від опозиції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що ідея спільного списку мажоритарників від опозиції на виборах до Верховної Ради цілком можлива, хоча і складна для виконання.

Про це він заявив корреспонденту УНІАН, коментуючи дискусію навколо можливого обєднання опозиційних партій напередодні парламентських виборів.

За словами М.ТОМЕНКА, ідея визначення спільних правил гри на виборах до парламенту і спроба створити єдиний опозиційний список кандидатів по мажоритарних округах - правильна, хоч і складна для реалізації, але за бажання можлива.

"Для того, щоб вести не PR-пeреговори, а реальні переговори, потрібно на старті визначитися з принципами об`єднання та співпраці на парламентських виборах та визначитися зі стратегією", - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що коли йдеться про ціннісні моменти, то зрозуміло, що має йтися про європейську стратегію України та українські національні цінності.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що у переговорах про спільні дії мають брати участь не усі політичні партії, яких нині близько 190, а ті, які мають реальну підтримку суспільства.

"Як варіант до переговорного процесу мають бути залучені ті політичні сили, які мають рейтинг підтримки не менше 1-1,5%. Вони, з одного боку, мають певну підтримку суспільства, тому мають теоретичний шанс подолати бар`єр і практичні шанси провести у "своїх" регіонах кандидатів по мажоритарних округах", - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку віце-спікера, у мажоритарних округах варто підтримати позапартійних діячів, які мають більшу популярність на місцях.

Він додав, що саме за таких підстав можна почати переговорний процес і домовитися про принципи непоборювання.

Як вважає М.ТОМЕНКО, залучення до переговорів так званих "партій одного лідера", як показує практика, лише підігрує владі у відбиранні голосів у демократичних сил.