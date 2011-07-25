Тимошенко прогнозує, що Пшонка попросить її щоденник за 5 клас

Київ. 25 липня. УНІАН. Екс-прем’єр України Юлія ТИМОШЕНКО жартома прогнозує, що Генеральна прокуратура може порушити проти соціальної мережі Twitter кримінальну справу, а планшет iPad, за допомогою якого вона заходить в Інтернет, посадять на підписку про невиїзд.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter, коментуючи сьогоднішнє звернення прокуратури долучити до матеріалів кримінальної справи про газові угоди з Росією 2009 року її некоректні висловлювання на адресу суду в інтернеті.

«Зараз, мабуть, проти Твіттера справу порушать. А iPad посадять на підписку про невиїзд. Відчувають, що 140 символів - це сильніше, ніж140 грифонівців», - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці.

В іншому записі вона додає: "Завтра попросять долучити до справи мій щоденник за 5-й клас і пару гербаріїв за 7-й. А раптом там критика влади...".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прокурори у Печерському суді заявили клопотання про долучення до матеріалів кримінальної справи про газові угоди з Росією 2009 року записи Ю.ТИМОШЕНКО у Twitter щодо ставлення до подій у суді, діяльності судді Родіона КІРЄЄВА, діяльності прокурорів, діяльності влади, а також матеріали та інтерв’ю прихильників Ю.ТИМОШЕНКО в електронних ЗМІ.