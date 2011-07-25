Захист Тимошенко просить закрити справу

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО просить суд закрити кримінальну справу щодо газових угод у зв’язку з відсутністю події злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив на засіданні Печерського райсуду Києва адвокат Микола СІРИЙ.

За його словами, після зачитування обвинувального висновку досі не прозвучала подія злочину. Крім того, за словами М.СІРОГО, відсутні кримінально-процесуальні засоби доказів, які б підтверджували чи спростовували набір можливих незаконних дій, які вчинила Ю.ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра.

М.СІРИЙ протягом тривалого часу обґрунтовував вимогу про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми вносимо клопотання про закриття кримінальної справи на підставі пункту 1 частини 1 статті 6 КПК за відсутності події злочину», - сказав адвокат.